Son Mühür- CHP'nin son kurultayında Parti Meclisi'nin dışında kalan Ali Haydar Fırat, Veri Enstitüsü'nün son araştırmasında kamuoyunda Ekrem İmamoğlu davasına siyasi diyenlerin oranında düşüş yaşandığını gösteren araştırmasına göndermede bulundu.

PM üyesi olduğu dönemde İmamoğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Ali Haydar Fırat, araştırmada ortaya çıkan ''Bir yılda 'Ekrem İmamoğlu davası tamamen siyasi' diyenlerin sayısı da öfke de azaldı'' tespitini şu sözlerle değerlendirdi.



Siyasi değil, hukuki çerçevede...



''Partinin bütün siyasetini bir kişi üzerine kurmasını doğru bulmadığımı ifade etmiş, belediye düzenine bir bütün olarak karşı çıkıp bütün özelleştirilen işlerin acilen tasfiye edilmesi ve meselenin siyasal boyutta değil, hukuki çerçevede ele alınmasını savunmuştum.

Sürecin uzun zaman alacağını kitlesel mobilitenin mümkün olmayacağını dile getirmiştim. Partinin kaderini tek bir kişinin kaderine bağlamanın, ülke sorunlarına sırt dönmek olacağını ifade etmiştim.

Ülkemizin tarihi bir süreçte geçerken partinin özellikle Terörsüz Türkiye konusunda inisiyatif almasını, sayın Genel Başkanın başta sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek her türü desteği vereceğini hem liderlere hem de kamuoyuna açıklamasını önermiştim. Buna benzer önerilerimi kamuoyuna da açıklamıştım. Bunu tartışmak yerine beni linç etmek isteyenler aşağıdaki analize iyi baksınlar…



Fırat'a cevap Gültekin'den...



Ali Haydar Fırat'ın açıklamalarına göndermede bulunan avukat Mehmet Ruşen Gültekin,

''Parti tüm siyasetini bir kişi üzerine kurmuyor. Parti bir evladını siyasal yargıya teslim etmiyor. Bunu bilmiyor olamazsın. Bile bile yaptığın bu yorum iyi niyetli olamaz.'' ifadelerine yer verdi.

''Ben bu davada tüm hukuksuzluğu anlatıyorken gelip bana sorabilirsin. Eğer beni bir kez aramayıp böyle yorum yapıyorsan iyi niyetli olamazsın.'' diyen Gültekin,

''Bu konudaki analizin de bir çöp. Eğer bunu esas aldıysan zaten bu cumhuriyetin kuruluş felsefesini de anlamamışsın sevgili dostum'' mesajı verdi.