Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, iş insanı Turgay Ciner’in şirketlerine yapılan operasyon öncesinde Borsa İstanbul’da olağan dışı işlemler gerçekleştiğini gündeme taşıdı.

Karabat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “AK Parti yargısı demokrasiyi katlettiği gibi, borsa vurguncularının da operasyon merkezi haline geldi. Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu operasyonu borsaya yansıdı

Karabat’ın açıklamalarına göre, hafta sonu piyasalar kapalıyken Ciner’e ait şirketlere kayyım atanırken, Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) hisselerinde operasyon öncesinde olağan dışı fiyat hareketleri görüldü.

26 Eylül 2025 Cuma günü sabah saatlerinde yükselişe geçen PRKME hisselerinin ani satış baskısıyla gerilediğini belirten Karabat, pazartesi günü ise hissenin taban olduğunu aktardı. İki işlem gününde 29,100 liradan 22,800 liraya gerileyen hisse yüzde 21’i aşan değer kaybı yaşadı.

“Birileri yüksekten sattı, ucuzdan topladı”

Yaşanan sert düşüşün tesadüf olmadığını ifade eden Karabat, “Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birilerinin yüksekten mal sattığı, birilerinin de ucuza hisse topladığı görülüyor” dedi. CHP’li Karabat, Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve davet ederek, PRKME hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağının kamuoyuna duyurulmasını istedi.