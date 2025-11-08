Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Kubilayhan Yücel’i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel’e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yücel dönemi resmen başladı

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de istikrarlı bir grafik çizen Kubilayhan Yücel, son olarak 1. Lig ekiplerinden birinde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Adana Demirspor yönetimi, takımın son haftalardaki performans düşüşü üzerine teknik kadroda değişikliğe giderek Yücel ile el sıkıştı.

Yeni teknik direktörün, kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağı ve kulübün ilk hedefinin ligde istikrarlı bir çıkış yakalamak olduğu belirtildi.

Adana Demirspor camiası, sezonun geri kalanında Yücel yönetiminde yeniden yükselişe geçmeyi umut ediyor.