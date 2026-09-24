Son Mühür/ Emine Kulak- Hakkındaki suçlamalar nedeniyle geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonda tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın dönemine ait taşımacılık hizmeti yaptığını ve hizmetin karşılığında alacağı olduğunu öne süren şirket sahibi N.Y. belediye yönetimi ile sık sık görüşme gerçekleştiriyor.

Şirket sahibi N.Y. çeşitli mitingler için belediye tarafından kullanılan otobüslerin, hizmet bedelinin ödenmediğini ve firmasının belediyeden 3 milyon liralık alacağı olduğunu söyledi.

N.Y.’nin öne sürdüğüne göre Özgür Özel’in Ankara’da ve farklı illerde yaptığı mitingler için Buca Belediyesi tarafından partisinin ilçe örgütü için otobüs tahsis edildi. Taşımacılık hizmetinden dönemin belediye başkanı, tutuklu Görkem Duman’ın ve dönemin CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bilgisi, onayı ve talimatı dahilinde gerçekleşti.

Şirket sahibi N.Y. alacağını almak için şimdiki belediye yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi ve şimdiki belediye yönetiminin ‘o dönemden bana ne’ dediklerini iddia etti. N.Y. daha önce verdiği hizmetten avans aldığını, belediye başkanı Görkem Duman’ın tutuklanmasına yakın olan verdiği hizmetlerin ücretini alamadığını söyledi.

“Orta yolu bulamadık”

Buca Belediyesi’nden alacağım var diyen N.YN., “Buca Belediyesi’nden alacağım var. Belediye yönetimi ise ‘bana ne’ diyor. Burası kamu kurumu, bana ne diye bir şey olabilir mi? Senden önce bu koltuğa oturan adam benden araç aldı. Durumu özel kaleme havale ettiler. Özel kalem de ben ilgilenmem diyor. Bir türlü orta yolu bulamadık” diye konuştu.

“Çağdaş Kaya’nın da dahil hepsinin talimatı var”

Partinin programları için de otobüs hizmeti verildiği ve bu hizmetin bütçesini belediyenin ben karşılayacağım dediğini öne süren N.Y., “Otobüs hizmeti verdik. Kamuoyuna da düşmüştü, 3 milyon servis alacağı var şeklinde. Otobüs hizmeti sağladım, paramı alamıyorum. Görkem Duman göreve geldiğinden beri hizmet veriyordum. Görkem Duman cezaevine alındıktan sonra her şey kesildi. Biz bu işi 7,8 senedir yapıyoruz. Bizim işimizde, hizmet veriliyor sonra evraklar tamamlanıyor. Başkan Görkem Duman da tutuklanınca son işimizin evrakları kaldı. ‘CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya bizden en son 4 tane otobüs aldı. Ankara’ya 5 araç gitti. Bu hizmetleri belediye başkanınız biliyor, kendileri istedi’ diyorum. Partililer biliyor, bana söyleyen belli, giden adamlar belli. Belediyenin asistanı var o bana talimat veriyor. Çağdaş Kaya’nın da dahil hepsinin talimatı var. En son mutlak butlandan sonra Ankara’daki Özgür Özel’in yürüyüşüne 5 otobüs gitti. Belediye adına gitti. Belediye biz vereceğiz parasını dedi. Şaraphane (meslek fabrikası) eylemlerine 4 tane araç gitti. Buca Spor’un bütün maçlarına araba götüren benim. Bir ara Görkem Duman Buca Spor’a araç vermek istemedi, taraftarlar ise camları kıracağız demişti. Hepsinin hizmetini ben sağladım. İspat etmek için bile yönetimle konuşamıyorum. Mazotu, dışardan kiralanan araba paralarını cebimden karşıladım” dedi.

“Pazartesi günü Görkem Duman’ın avukatı dönüş yapacak”

Pazartesi gününe kadar müsaade verdiğini ancak olumlu dönüş olmadığında yaşananları kamuoyuna anlatacağını söyleyen N.Y., “Görkem Duman’ın avukatı ile görüştük. Pazartesi günü bana geri dönüş yapacaklarını söylediler” dedi.