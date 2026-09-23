Son Mühür- Kuruluşunun ardından ilk kez sandık başına gidecek olan Yeni Parti'de Çağatay Güç liderliğindeki İzmir il yönetimiyle, Suat Bulut başkanlığındaki Buca ilçe yönetimi arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Son Mühür'e yaptığı açıklamada, ''Buca ilçe kongresinin pazar günü yapılacağına dair açıklamalar yapılıyor. Kesinlikle doğru değil. İlçe kongresinde üyeler 26 Eylül Cumartesi günü kurulacak yedi sandıkta oy verecek'' diyerek takvim değişikliğine kapıyı kapatan Yeni Parti Buca Kurucu İlçe Başkanı Suat Bulut, İzmir il yönetiminden gelen ilçe kongre takvimiyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Buca'yı Cumartesi'den Pazar'a aldılar...



''Bütün üyelerimize bu cumartesi günü seçim yapılacak diye duyuru'' yaptıklarını vurgulayan Suat Bulut, ''Bu kararı bize danışmadan kendi kafalarına göre almışlar. Bize de, 'siz karar almışsınız, o yüzden' diyorlar. Biz kesinlikle öyle bir karar almadık. Takvim değişikliğine itiraz için yönetim kurulumu topladım ve itiraz dilekçemizi hem il yönetimine hem de Genel Merkez'e gönderdim'' açıklamasında bulundu.

Yeni Parti Buca'da 26 Eylül Cumartesi mi? Yoksa 27 Eylül Pazar günü mü yapılacağı konusunda belirsizlik, Genel Merkez'den gelecek kararla çözülecek gibi duruyor.

Çekilirsen il yönetimine alırız çağrısına kapıyı kapatmıştı...



Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün tam desteğini alan ve il başkan yardımcılığından istifa eden Hüseyin Duyan, Buca ilçe başkanlığı için adaylığını duyurmuş ve çalışmalara başlamıştı.

Hafta içinde, Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, il başkanvekili Murat Aydın ve il yönetiminden Nazım Cihan'dan oluşan heyeti ağırlayan Suat Bulut,

''adaylıktan çekilirsen seni il yönetimine alırız'' teklifine de, hayır cevabını vererek sandıkta yarışmaya kararlı olduğu mesajını vermişti.

Yeni Parti İzmir İl yönetiminin hazırladığı kongre takviminde metropol içinde bu pazar seçim sandığı konulan tek ilçenin Buca olması dikkat çekti.