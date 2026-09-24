Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Buca’da market rafları ve depo alanları bu kez fiyat etiketleri için değil, çevre mevzuatı için mercek altına alındı. Buca Belediyesi, ilçe sınırları içindeki zincir marketler ve büyük süpermarketlerde geniş kapsamlı bir "Sıfır Atık ve Atık Yönetimi" denetimi başlattı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen bu hamle, ilçedeki ambalaj çöpü yükünü doğrudan kaynağında kesmeyi amaçlıyor.

Ayrıştırılmayan atığa geçit yok

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde sahaya inen ekipler, marketlerin arka planında dönen çöp trafiğini adım adım inceliyor. Karton, plastik ve ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı tek tek kontrol ediliyor.

Kuralları çiğneyen, sıfır atık sistemine ayak uyduramayan işletmelerin kapısına uyarılar bırakıldı. Mevzuata harfiyen uyan, geri dönüşüm zincirini koparmayan marketlere ise teşekkür edildi.

Saha denetimleri sadece bir başlangıç. Devamlılık esas.

"Daha temiz bir Buca gelecek nesillere borcumuz"

Kentin geleceğini doğrudan etkileyen denetim hamlesine ilişkin konuşan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, geri dönüşümün tercihten ziyade bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Kararlılık mesajı veren Benzer, şu sözlerle süreci özetledi:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir Buca bırakmak en temel hedefimiz. Doğal kaynaklarımızı korumak ve atık miktarını en aza indirmek hepimizin ortak sorumluluğu. İlçemizde ticari faaliyet gösteren büyük işletmelerin ve zincir marketlerin geri dönüşüm süreçlerine tam uyum sağlamasını son derece önemsiyoruz. Saha ekiplerimiz ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrıştırılması konusunda denetimlerini aralıksız sürdürecek. Daha duyarlı bir Buca için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Buca’da çevre mesaisi sürecek

Ticari işletmelerin sıfır atık yönetmeliğine uyumu, Buca’nın toplam çöp yükünü doğrudan hafifletme potansiyeline sahip. Belediye ekiplerinin ilçedeki tüm büyük market zincirlerini kapsayan bu kontrol turunu periyodik olarak tekrarlayacağı belirtiliyor. Hedef net: Plastik ve karton atıkların çöpe değil, yeniden üretime kazandırılması.

