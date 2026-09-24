Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hafta sonu gerçekleşecek ön seçimlerin öncesinde özellikle kent merkezine uzak ilçelerden olan Kiraz'da, ilçe başkanlık binasının açılış töreninde iktidarı hedef alarak, ekonomi üzerinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Evdeki hesap çarşıya uymadı"

Zor ancak umut dolu bir yolculuğa çıktıklarının altını çizen YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, vatandaşın kendi cebinden partilerine destek oluşturduğunu söyleyerek, “Zor görünen ama umut dolu bir yolculuğa hep birlikte çıktık. Bu yolculuğun başında büyük sıkıntılar çekildi. Biz yerel seçimlerde yüzde 38 oy aldıktan sonra bu süreç başladı.

AK Parti’nin ilk adımı o dönemde atıldı. İktidarın elden gittiğini görünce ‘Nasıl kötülük yapabiliriz?’ diye planlar kurmaya başladılar. Kayyum hamlesiyle beklentileri şuydu: Kalanların yüzde 10-15 oy alacağını, ayrılanların yeni parti kurup onların da yüzde 10-15 oy alacağını ve böylece bu yükten kurtulacaklarını hesapladılar. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı.

Büyük bir başarıyla kurulan YENİ Parti’nin bir ay içerisindeki oy oranı yüzde 35’in altına hiç düşmezken, AK Parti’nin oy oranı yüzde 20’nin üzerine çıkamıyor. Genel Başkanımızın öncülüğünde bir ay gibi kısa bir sürede devasa bir parti kuruldu. Bir ayda 700 bin üyeye ulaşıldı. Yine bir ay içinde 150 bin vatandaşımız kendi cebinden 5 bin TL, 100 TL, 200 TL vererek toplamda 600 milyon lirayı aşan bir katkı sundu. Yani bu parti, milletin kendi bütçesiyle kuruldu” dedi.

"Milletimizle bu iktidardan ülkemizi kurtaracağız"

Son olarak, yanlış ekonomi yönetimi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerini sıralayan YENİ Partili Güç, ilk seçimlerde iktidar olacaklarının altını çizerek, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: “Ülkemiz fakir bir ülke değil; bu ülke mevcut iktidar tarafından yönetilemeyen bir ülke. Coğrafyamız son derece şanslı: Yukarıda zenginliğiyle Avrupa, aşağıda doğal kaynaklarıyla Orta Doğu, diğer yanda Rusya var. Biz tam bu merkezdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti 1950’den bu yana dünyadaki ilk 20 ekonomi arasında yer almaktadır.

Ne zaman ki bu ekonomik kaynaklar adil ve eşit şekilde dağıtılır, işte o zaman millet refaha kavuşur. Ancak mevcut iktidar ne adil bir dağıtım yapabiliyor ne de ülkeyi yönetebiliyor. Yolsuzluk almış başını gidiyor. Dünya Bankası devreye girene kadar fon olayından haberleri yok. Ortada içi boş, çalışanı olmayan, iflas etmiş şirketlerin borsada sanayi devi şirketlerin 5-6 katı değerlendiği bir yolsuzluk tablosu var. Kendileri inanılmaz yolsuzlukların içinde ama bizim belediye başkanlarımıza dedikodularla suçlayarak onları haksız şekilde hapislerde tutuyorlar.

Bunu görmemek imkânsızdır. Ancak samimiyetle ifade ediyorum: YENİ Parti; dürüst, ahlaklı ve liyakatli siyasetçilerin bir araya geldiği bir adrestir. Bu ülkenin ve gençlerimizin umududur. Umut olmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. AK Parti’nin söyleyecek de yapacak da hiçbir şeyi kalmamıştır. Tepeden tırnağa çökmüş bir iktidar var artık. Ve milletimiz olaya el koyacak ve ilk seçimlerde biz iktidar olacağız. Milletimizle birlikte bu iktidardan ülkemizi kurtaracağız"