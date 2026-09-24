Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve 18 mahalleyi kapsayan bin 305 hektarlık alana yönelik İzmir İl Buca İlçesi Güney Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe girdi. Plan değişikliği raporunda yer alan temel düzenleme ve güncellemelere göre İzmir Çevreyolu'ndan Otokent - 6 Sanayi Sitesi içine erişim sağlayan ve halihazırda açık bulunan kara yolu yan kolu (371 sokak bağlantısı) resmi imar planına işlendi.

Kentsel dönüşüm sayısı 57 olarak güncellendi

Plan açıklama raporunda yer verilen diğer bilgi ise kentsel dönüşüm bölgesi üzerine oldu. Daha önce 63 adet olarak belirtilen Kentsel Dönüşüm tespit sayısı yapılan düzenleme ile 57 olarak güncellendi. 1.3 milyon metrekarelik kadastral yüz ölçüme sahip 57 taşınmazı kapsayan alanda, ölçeği gereği 'Birlikte Uygulama Yapılacak Alan' sınırları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerine aktarıldı. Mülkiyet dokusundaki farklılaşmalara istinaden İsi ve Kad notasyonları ile yeni uygulama sınırları belirlendi.

Ayrıca raporda, birlikte uygulaması yapılacak alan sınırları belirlenirken, mekânsal doku ve mülkiyet dokusu bakımından farklılaşmamasına karşın yerindelik İlkesinin temini adına 15 mt. ve üzeri taşıt yolları İle bölünen alanlar İçin farklı sınırlar belirlendiği de belirtildi.

İlgili nazım imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. Vatandaşlar ve mülk sahipleri 23 Ekim 2026 tarihine kadar itirazda bulunabilecek.