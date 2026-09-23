Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi'nde görev yapan toplam 280 memurun 150'si geriye dönük alacakları ve Toplu İş Sözleşmesinde dolayı örgütlü oldukları sendika Tüm Yerel Sen ve Tüm Bel Sen idaresinde geçen hafta aldıkları karar ile belediye yönetimine seslerini duyurmak için belediye binası önünde eylem yapmaya ve yarım gün iş bırakmaya başlamıştı.

Bugün saat 11.00'de memurlar örgütlü oldukları sendika Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirecekti. Ancak belediye binası önüne Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube yönetimi geldi, memurlar ise toplanmadı. Edinilen bilgiye göre belediyede örgütlü olan diğer sendikaların seçimi olduğundan ve belediye yönetiminin bir takım ziyaretler için Ankara'ya gittiğinden, açıklama yapmama kararı alındı.

Yarım günlük iş bırakma kararı ise saat 12.00 ile başladı.

Basın açıklaması yapılsaydı şu ifadeler kullanılacaktı;

"Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak, bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize güç veren örgütlü sendikalarımızın yöneticileri ve çok değerli Buca emekçilerini saygı ve sevgiyle selamlıyor, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bizler bugün bu meydanda keyfimizden bulunmuyoruz. İşçisiyle, memuruyla Buca Belediyesi emekçilerine verilen sözlerin tutulmamasına, emekçinin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine ve emeğinin karşılığının zamanında ödenmemesine dur demek için buradayız. Çünkü bizim inancımızda emek kutsaldır. Emekçinin hakkı bekletilmez. Emekçinin hakkı, alın teri kurumadan verilmelidir. Bugün okulların açıldığı, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da ağırlaştığı bir dönemdeyiz. Çocuğuna defter ve kitap alamayan, elektrik ve su faturasını ödeyemeyen, kirasını ödeyemeyen kredi kartı borcunu ödeyemeyen emekçilerimiz var. Bizler burada bir lütuf istemiyoruz. Bizler sadaka istemiyoruz. Bizler alın terimizin karşılığını istiyoruz. Toplu sözleşmelerden doğan haklarımızın zamanında ve eksiksiz ödenmesini istiyoruz. Şunu da buradan açıkça ifade ediyoruz: Emekçi hakkını istemekten utanmaz. Utanması gereken, emekçinin hakkını vermeyen anlayıştır. Kimse emekçiye hakkını istediği için suçluymuş gibi davranamaz. Emekçi, alın terinin karşılığını istemekten asla geri durmayacaktır. Buradan Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz: Sizler göreve Buca halkına hizmet etmek için geldiniz. Bu hizmeti de emekçinin alın teri ve emeğiyle gerçekleştireceksiniz. Emekçiyi yok sayan, görmezden gelen, sorunlarına sırtını dönen bir anlayışla Buca’ya hizmet edemezsiniz. Buca Halkı ve Buca'da oturan emekçiler sizlere; çalışanlarınızı icralık edin, borç batağına sürükleyin, tefecilerin kapısına mahkûm edin diye oy vermedi. Oturduğunuz makamlar kimsenin babasının tapulu malı değildir. Buca halkı ve Buca emekçileri sizlere bu makamları nasıl emanet ettiyse, gerektiğinde hesabını sormasını da bilir. Buradan Buca halkına ve emeklilerimize de sesleniyoruz: Buca’yı tanımayan, Buca’nın sokaklarını, esnafını ve emekçisini bilmeyen; emekçinin sorunlarına sırtını dönen bir anlayışla bu kentin sorunlarının çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Buca’nın bütçesini düzeltmek adına dışarıdan getirilen bürokratlarla, emekçiyi yok sayarak bu işin yürümeyeceğini artık herkes görmelidir. Buca Belediyesi’nin gerçek gücü, bu kentin alın teri döken emekçileridir. Bizler hiçbir siyasi hesap peşinde değiliz. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, emek ve emekçinin hakkı içindir. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Emek kutsaldır.

Alın teri kutsaldır. Emekçinin hakkı bekletilmez. Emekçinin hakkı, alın teri kurumadan verilmelidir. Emekçi hakkını istemekten utanmaz. Emekçinin hakkını vermeyenler utansın. "