Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ait güncel listeyi 23 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden paylaştığı listede, İzmir’in Buca ilçesinde faaliyet gösteren firmaların zeytinyağı ürünlerindeki uygunsuzluklar dikkat çekti.

İzmir'de zeytinyağında tohum yağı tespit edildi

Laboratuvar analizleri sonucunda, İzmir'in Buca ilçesinde üretimi veya dağıtımı yapılan bazı natürel sızma zeytinyağlarına ucuz bitkisel tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Tüketicilere "soğuk sıkım" ve "natürel sızma" etiketiyle sunulan 5 litrelik ürünlerde yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı şekilde tağşiş uygulandığı belgelendi.

İncelemeye takılan firma ve markalar

Yayımlanan listede yer alan bilgilere göre Buca ilçesinde tespit edilen uygunsuz ürünler ve ilgili firmalar şunlar:

Asr-ı Zeytün markasına ait Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 LT) ürününde (Parti/Seri No: 12.11.2027) tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Premium Edremit markasına ait Natürel Sızma Zeytinyağı (5 LT) ürününde (Parti/Seri No: 01.12.2027) tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

Dalından Ayvalık markasına ait Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 LT) ürününde (Parti/Seri No: 11.08.2027) tohum yağları karıştırıldığı saptandı.

Denetimler ve yaptırımlar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler hakkında idari para cezaları ile idari yaptırımların uygulandığı belirtilirken, kamuoyu duyurularının düzenli olarak yenileneceği vurgulandı.