Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi kritik kurumların isimlerini istismar ederek vatandaşları dolandıran organize bir siber suç örgütüne karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Casus yazılımla tam kontrol: Telefonlar uzaktan izlenmiş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla yürütülen soruşturmada, siber suç örgütünün çalışma yöntemleri adım adım deşifre edildi. Şüphelilerin, özellikle Android işletim sistemli mobil cihazlara zararlı yazılımlar yükleyerek cihazlar üzerinde tam kontrol sağladığı belirlendi. Bu yazılımlar sayesinde, kullanıcının bilgisi dışında üçüncü kişilere “HGS borcunuz var” ya da “PTT Kargo teslim alınmamış kargonuz var” gibi sahte SMS’ler gönderildiği tespit edildi. Vatandaşlar, bu mesajlardaki linkler aracılığıyla sahte web sitelerine yönlendirilerek kredi kartı ve diğer kişisel finansal bilgileri çalınıyordu. Altı ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde örgütün tüm faaliyetleri açığa çıkarıldı.

Uluslararası bağlantı ve Kara para aklama yöntemleri

Soruşturma derinleştirildiğinde, siber suç örgütünün yalnızca finansal dolandırıcılık yapmadığı, aynı zamanda karmaşık bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Örgütün, elde ettiği gelirleri Gürcistan’daki uzantıları vasıtasıyla Telegram kanalları üzerinden yönettiği, bu gelirleri uluslararası transferler ve kripto paraya çevirerek akladığı tespit edildi. Örgütün kullandığı zararlı yazılımların yetenekleri, saldırıların boyutunun sadece para çalmakla sınırlı olmadığını gösterdi. Ele geçirilen kontrol paneli sayesinde, saldırganların kurbanların telefonlarını uzaktan izleyebildiği, gelen-giden çağrıları yönlendirebildiği, kamerayı açabildiği, anlık konum takibi yaptığı ve klavye tuşlamalarını kaydederek şifreleri ele geçirdiği anlaşıldı. Bu durum, faaliyetlerin casusluk ve şantaj amacıyla da kullanıldığı şüphesini güçlendirdi. MİT, örgütün Gürcistan’daki bağlantılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları uluslararası düzeyde başlattığını duyurdu.

İzmir dahil 6 ilde eş zamanlı baskın ve dijital kaleler yıkıldı

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar İstanbul merkezli olarak İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı düzenlendi. Şafak operasyonlarında toplam 12 şüpheli gözaltına alınırken, adli süreç sonunda 10 kişi tutuklandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi. Ayrıca, örgütün dolandırıcılıkta kullandığı tam 318 adet sahte internet sitesi erişime kapatıldı. MİT, bu operasyonla birlikte vatandaşların siber dolandırıcılar yüzünden yaşadığı mağduriyetlere kesinlikle izin vermeyeceği mesajını verirken, yetkililer vatandaşları, finansal güvenlikleri için yalnızca resmi kanalları kullanmaya ve güvenilmeyen hiçbir bağlantıya tıklamamaya davet etti.