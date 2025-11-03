Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesindeki “Tarihi Belgeler” bölümüne yeni bir rapor ekledi. Belgede, 1942 yılında İzmir Karşıyaka Şemikler köyü muhtarı Şakir’in, Türkiye’de görev yapan Alman Büyükelçi Franz Von Papen’e gönderdiği bir mektup ve bu mektuba dair İzmir Merkez Amirliği’nin hazırladığı değerlendirme yazısı yer aldı.

Söz konusu belgede, dönemin Almanya Büyükelçisi Von Papen’in Şemikler köyü muhtarı Şakir’e 9 Mart 1942 tarihinde gönderdiği mektup da yer aldı. Von Papen, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin muhtelif tabakalarından almış olduğum tebriknameler meyanında sizinki bilhassa memnuniyetimi mucip olmuştur. Beni hatırlayarak iyi temennilerde bulunmanızdan dolayı kalbi teşekkürlerimi sunarım. Milletlerimiz arasındaki büyük dostluğun takviyesi için bundan sonra da çalışabileceğimden bahtiyarım. Bilvesile en iyi temennilerimi saygılarımla beraber sunarım.”

Bu yazışmanın ardından İzmir Merkez Amirliği, konuyla ilgili olarak 21 Nisan 1942 tarihli ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Alman büyük elçisi Von Papen’in, Şemikler köyü muhtarı Şakir’e yazdığı bir teşekkür mektubunun fotoğrafı bağlı olarak sunulmuştur. Köyün bağlı bulunduğu nahiye ve kaza zarf üzerinde tasrih edilmediğinden postahane mürselünileyhini arattırmışsa da bulamamış ve bir kere tetkik edilerek tekrar Von Papen’e iade edilmek üzere merkezimize göndermiştir.

Merkez Şemikler köyünün Karşıyaka nahiyesine bağlı olduğunu tespit ederek Şakir'in Almanlarla dereci alakasını öğrenmek maksadıyla sureti hususiyede tavzif ettirdiği bir posta müvezziini köye kadar göndererek mektubu Şakir’e teslim ve bu vesileyle de bu mevzu etrafında görüşmesini temin ettirmiştir.

Şakir, Von Papen’i şahsen tanımamakla beraber Almanlara karşı beslediği sempati dolayısıyla gazetede okuduğu bomba hadisesini müteakip Von Papen’e bir mektup yazarak hadiseden sağ olarak kurtulmasından mütevellit memnuniyetini izhar ettiğini söylemiştir. Saygılarımla arz eylerim.”

Söz konusu belge, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerindeki diplomatik yansımalarını ve dönemin yerel idarecilerinin uluslararası gelişmelere duyduğu ilgiyi göstermesi bakımından dikkat çekici bulundu.