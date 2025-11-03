Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç İzmir, gençlerin kişisel gelişimlerini ve sağlıklı yaşam farkındalığını destekleyen faaliyetlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen “Yoga Saati” atölyesi, katılımcı gençlere hem fiziksel esnekliklerini artırma hem de günlük stres ve kaygılardan uzaklaşarak zihinsel rahatlama fırsatı sundu.

Macera Parkı’nda ücretsiz ve keyifli buluşma

Sağlıklı yaşam ve farkındalık çalışmalarını çeşitlendiren Genç İzmir’in son etkinliği, Bornova Macera Parkı'nın doğayla iç içe atmosferinde gerçekleşti. "Yoga Saati" başlığıyla düzenlenen ve gençlere yönelik tamamen ücretsiz olan bu etkinlik, katılımcıların keyifli ve huzurlu anlar yaşamasına olanak tanıdı. Gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde yoga pozlarını uygulayarak beden-zihin dengelerini güçlendirdi ve doğal ortamın pozitif enerjisinden faydalandı. Bu tür etkinlikler, gençlerin hareketli bir sosyal yaşama adapte olmalarına ve alternatif spor dallarıyla tanışmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Gençlere yönelik etkinlikler yeni dönemde de devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimini artırma misyonu doğrultusunda, düzenlediği atölye ve etkinlik serilerine yeni dönemde de hız kesmeden devam etme kararlılığında. Genç İzmir platformu, gençlerin ilgi alanlarına ve gelişimlerine katkıda bulunacak geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmeyi sürdürecek. Kent genelinde gençlere yönelik düzenlenen tüm bu faaliyetlerden, eğitimlerden ve atölyelerden anında haberdar olmak isteyen yurttaşlar, Genç İzmir’in resmi sosyal medya hesabı olan "@izbbgencizmir" kullanıcı adlı Instagram hesabını takip edebiliyorlar. Büyükşehir, bu iletişim kanalı üzerinden gençlerle aktif bir bağ kurarak, etkinlik katılım oranlarını artırmayı hedefliyor.