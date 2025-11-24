Son Mühür- 'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Karadut' gibi birçok yapımda rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te işletmeci Ural Kaspar ile hayatını birleştirmişti. Çift, altı ay sonra da bebeği müjdelemiş, kızları Sora 15 Ekim’de dünyaya gelmişti.

Peş peşe yaşanan kazalar endişe yaratmıştı

Hamileliği döneminde ve doğumdan yalnızca bir hafta sonra talihsiz kazalar geçiren Helvacıoğlu, sevenlerini korkutmuştu.

Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı mesajlar ve sağlık durumuna dair gelişmeler uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

Sosyal medyada boşanma iddiası yayıldı

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada, çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı ve anlaşmalı boşanma kararı aldığı yönünde iddialar yayıldı.

İddiaya göre, Helvacıoğlu ve Kaspar kızları Sora’nın “kırkı bile çıkmadan” ayrılık kararı almıştı. Bu söylentiler kısa sürede magazin basınında geniş yankı buldu.

İddialar yalanlandı

Ortaya atılan boşanma söylentilerine ilişkin ilk doğrulama 2. Sayfa programından geldi. Program kaynaklarına göre, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın boşanma kararı aldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Çiftten resmi açıklama bekleniyor

İddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, henüz ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Çiftin yakın zamanda bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.