Son Mühür- Miss Universe sahnesinde uzun bir aranın ardından yeniden yer alacak olan Türkiye, bu yıl 2025 tacı için yarışacak güzeli Ceren Arslan’ı Tayland’a uğurladı.

Kapsamlı hazırlık programını tamamlayan Arslan, dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe 2025’te ülkemizi temsil edecek.

Yarışma 21 Kasım’da başlıyor

Dünya genelinden yüzlerce adayın katılacağı Miss Universe 2025 için geri sayım sürerken, final haftası 21 Kasım’da resmen başlayacak.

Organizasyon boyunca hem ulusal kostüm hem de en güçlü sahne performanslarıyla öne çıkan adaylar değerlendirilecek.

“Bu temsili şanlı bayrağın altında yapmak en büyük gururum”

Tayland’a gider gitmez sosyal medya hesabından Türkiye’ye seslenen Ceren Arslan, yarışma öncesi destek çağrısında bulundu. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Merhaba canım ülkem. Burada geçirdiğim kısa zamanda gördüm ki; ülkelerin desteği, temsilcinin ön planda olmasında çok önemli.

Herkes gibi tek seferlik olan hayat öykümün bu kısmında bu anları yaşayabilme fırsatım oldu ama daha da önemli olan şey bu temsili bu şanlı bayrak altında yapabiliyor olmak.”

“Türkiye nerede?” diye sorun, desteğinizi hissedeyim

Arslan, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar arasında destek görünürlüğünün büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Beni yeterince göremediğiniz yerlerde ‘Türkiye nerede?’ diye sormanıza, yorumlarınız ve beğenilerinizle kız kardeşiniz için ‘aslan kesilmenize’ ihtiyacım var.

Eğer bende bir kusur görüyorsanız bunu döndüğümde konuşuruz, çünkü kardeşler böyle yapar.”

“Gereksiz bir hırs değil, bu ülke için elimden geleni yapacağım”

Hazırlık sürecini tamamlayan Arslan, hedefinin kişisel bir rekabet değil, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunun altını çizdi:

“Bu cümlelerim gereksiz bir hırsın ya da hayalin cümleleri değil. Şimdi buradayım. İnsan neyi başarabileceğini bilir.

Bana inanın, geride kalmamız için hiçbir gerekçemiz yok. Sadece size ve daha fazla desteğinize ihtiyacım var.”

“Elim kalbimde, Türkiye’nin adını yeniden bağıracağım”

Arslan, final mesajında ise Türkiye’ye olan bağlılığını vurguladı: “Elim kalbimde, ülkemin adını yeniden bağıracağım an için orada olacağım. Sizleri de sağlam basan her adımımda yanımda hissetmek dileğiyle... Kraliçe adayınız Ceren.”