Son Mühür- Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Sibil Çetinkaya, yaklaşık 20 gündür devam eden tedavi süreciyle sevenlerini endişelendirmişti.

İlk günlerde net bir tanı konulamayan fenomen, ziyaretçi yasağı altında tedavi görmüş ve daha sonra rahatsızlığının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu duyurmuştu.

Çetinkaya, yaşadığı durumun herhangi bir yiyecek ya da içecekten kaynaklanmadığını belirterek “Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik” demişti.

“Allah’ın varlığını bir kez daha hissettim”

Genç fenomen, hastane odasından yaptığı son paylaşımda hem sağlık durumuna hem de duygusal sürecine değindi. Tedavi döneminin kendisine çok şey öğrettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah’ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için, en iyi hocaları ve en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun.”

Tedavisine evde devam edecek

Sibil Çetinkaya, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve artık hastaneden ayrıldığını duyurdu. Tedavisinin bundan sonraki bölümünde evde bakım süreci başlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Güzel haberi vereyim: Hemşire ile birlikte evden tedaviye geçiş yapıyoruz. Artık aile evinde olacağım. Henüz iyileşmeme var ama bomba gibi döneceğim.

Değerim iyiye gidiyor, her şey yola giriyor, güzel şeyler bizi bekliyor. Merak etmeyin, benim içim rahat.”

“Bomba gibi döneceğim”

Süreç boyunca yanında olanlara teşekkür eden ünlü fenomen, sosyal medyaya kısa bir ara vereceğini ancak tamamen iyileştiğinde güçlü bir dönüş yapacağını söyledi. Takipçileri ise Çetinkaya’nın paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı bıraktı.