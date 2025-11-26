Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde miras meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, korkunç bir aile faciasına dönüştü.

Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak’ta yaşanan olayda 35 yaşındaki S.U., kaynanası M.M.’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Tartışma büyüdü, silahlar konuştu

İddiaya göre, S.U. ile 60 yaşındaki kaynanası M.M. arasında bir süredir devam eden miras anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi.

Evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetlendi ve S.U., yanında bulunan silahı kullanarak kaynanasını vurdu. Ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenaze morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden M.M.’nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga götürüldü. Hastaneye kaldırılan S.U.’nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Miras anlaşmazlığının detaylarının soruşturmada netlik kazanması bekleniyor.