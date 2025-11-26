Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir marangoz atölyesinde kompresörle vücuduna hava basılması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada, delil karartma girişimi iddiası gündeme geldi. Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire ve iki temizlik personeli, olayla doğrudan bağlantılı olan Kendirci'ye ait delil niteliği taşıyan pantolonu çöpe attıkları gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Marangoz atölyesinde yaşanan korkunç olay

Trajik olay, 14 Kasım tarihinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana gelmişti. İddialara göre, aynı iş yerinde çalışan 20 yaşlarındaki Habip A. isimli şahıs, çırak olarak görev yapan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makat bölgesine kompresör yardımıyla hava bastı. Bu korkunç eylem sonucunda iç organları ağır hasar alan talihsiz çocuk, hemen tedavi altına alındığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kritik delil çöpe atıldı: Hastane çalışanları görevden uzaklaştırıldı

Muhammed Kendirci'nin ölümü üzerine başlatılan adli soruşturma derinleşirken, olaya ilişkin yeni ve endişe verici bir durum tespit edildi. Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli olan bir hemşire ile iki temizlik görevlisinin, soruşturma makamları için önem taşıyan ve olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilecek Kendirci'nin pantolonunu çöpe attıkları belirlendi. Adli sürece müdahale etme potansiyeli taşıyan bu eylem üzerine, söz konusu üç hastane personeli haklarında soruşturma açılmak üzere derhal açığa alındı.