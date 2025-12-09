Son Mühür/ Seçil Ünlü - Konak Belediyesi’nin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri öğrencileri, Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğini ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı eğitimi aldı. Programın ilk konukları Toros Sosyal Tesisleri’ndeki oyun evlerinde eğitim gören çocuklar oldu.

Eğlenceli sunum, uygulamalı eğitim

Deneyimli Diş Hekimi Demet Peşkersoy tarafından hazırlanan eğlenceli sunumda minikler, bir diş kliniğinde kullanılan aletleri tanıdı. Daha önce hiç diş kliniği görmeyen çocuklar, doğru diş fırçalama yöntemini maket üzerinde uygulamalı olarak öğrendi. Ardından ağız ve diş muayeneleri yapıldı.

Miniklere Başkan Mutlu’dan diş fırçası hediyesi

Kliniği merakla gezen çocuklara tedavi ekipmanları da tanıtıldı. Eğitim sonunda tüm miniklere Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu adına diş fırçası armağan edildi.