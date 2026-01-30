Son Mühür / Osman Günden - İzmir'de günlerdir etkisini gösteren şiddetli yağış, dün afet boyuna ulaştı. Birçok ilçede taşkınlar etkisini gösterirken, İzmir halkı durumdan olumsuz etkilendi. Buca, Kemalpaşa, Bornova ve Gaziemir başta olmak üzere merkez ilçelerde şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı.

Meydana gelen taşkınların ardından yerel yönetime hem vatandaşlardan hem de siyasilerden çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Çankırı açıklamasında, "Başka şehirde "bereket" olan yağmur, İzmir’de neden hep "felaket"?" dedi.

"Sorun yağış miktarı değil, yağmuru yönetemeyen anlayıştır!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve yerel yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Başka şehirde "bereket" olan yağmur, İzmir’de neden hep "felaket"?

Su krizini konuştuğumuz bugünlerde, can suyumuzu sel felaketi olarak uğurluyoruz. Sorun yağış miktarı değil, yağmuru yönetemeyen anlayıştır." ifadelerini kullandı.