3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Altay, yarın oynanacak Eskişehirspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı.

Kulüp yönetimi ile tecrübeli çalıştırıcı arasında yapılan görüşmenin ardından sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Fesih kararı TFF’ye iletildi

Yusuf Şimşek’in sözleşme feshi, resmi işlemlerin tamamlanması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na da bildirildi. Böylece Altay’daki ikinci Yusuf Şimşek dönemi resmen kapanmış oldu.

15 maçta 1.33 puan ortalaması

Şimşek, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 15 resmi maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte takım, maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

Göreve 4’üncü haftada gelmişti

Deneyimli teknik adam, sezonun 4’üncü haftasında Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve getirilmişti. Ancak beklentilerin karşılanamaması ve alınan sonuçların ardından yönetimle yollar ayrıldı.

Yeni teknik direktör arayışı başladı

Altay yönetiminin, Yusuf Şimşek’le ayrılığın ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör için temaslara başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde yeni hocasını açıklaması bekleniyor.