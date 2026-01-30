Son Mühür/ Merve Turan - Menemen Patnoslular Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında, Menemen’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.
Birlik ve beraberlik vurgusu
Programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının kent yaşamındaki önemine dikkat çekti. Pehlivan, gönül sofrasında bir araya gelmenin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.
“Ortak aklı büyütmeye devam edeceğiz”
Başkan Pehlivan, Menemen için ortak aklı büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla sivil toplumumuzla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” mesajını verdi.
Muhabir: MERVE TURAN