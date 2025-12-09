Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Güzelbahçe Belediyesi, üniversiteli kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak ve eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü “Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu” projesinde çalışmalarını hızlandırdı. Yunusoğlu İnşaat Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kız öğrenciler için modern ve donanımlı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

134 öğrenci kapasiteli modern yurt

Toplam 6 bin metrekarelik kapalı alanda yükselen yurt binasında; 46 adet iki kişilik, 14 adet üç kişilik oda olmak üzere toplam 134 öğrenci kapasitesi bulunacak. Yapıda ayrıca bir kütüphane, bilgisayar salonu ile kültür ve sanat alanları yer alacak. Proje, öğrencilerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde tasarlandı.

“2026 Eylül’de kapılarını açacağız”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yurdun belediye bütçesinden harcama yapılmadan tamamlandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Söz verdiğimiz önemli projelerden biri olan kız öğrenci yurdu hızla ilerliyor. Projeyi, sektörde güven kazanmış Yunusoğlu İnşaat’ın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. 134 öğrenciyi ağırlayabileceğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Ayrıca 22 dükkân belediyemizin mülkiyetinde olacak ve 24 Aralık’ta kiralama ihalesine çıkacağız. Yurt, hem ilçemize hem de İzmir’e önemli bir kazanım sağlayacak.”

Günay, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin Güzelbahçe’ye gelişiyle oluşması muhtemel yurt açığının da bu projeyle giderileceğini belirterek, “Öğrencilerimiz barınma sorunu yaşamadan eğitimlerine odaklanabilsin diye hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dükkânların ihalesi 24 Aralık’ta

Kahramandere Mahallesi’nde inşa edilen yurdun zemin katındaki 2 ile 22 numaralı bağımsız bölümlerin kiralama ihalesi, 24 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.