Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağış, sel felaketine dönüştü. Sokakların adeta nehre döndüğü bölgede araçlar sel sularıyla sürüklenirken, vatandaşın cansiperane müdahalesi dikkatleri çekerken yaşananların bir doğal afet değil, yıllardır süren ihmallerin sonucu olduğunu vurgulayan AK Parti Kemalpaşa Meclis Üyesi Muhammed Çıtak, yaşananlar üzerinden yerel yönetimleri eleştirdi. Bölgede ‘Bayramkuyu’ olarak da bilinen Ulucak’taki Hilal Deresi’nin ıslah çalışmasının yapılmasını daha önce defalarca dile getirdiklerini belirten AK Partili Çıtak, gerekli önlem alınmaması ve ıslah çalışmalarının gerektiğ şekilde yapılmadığı için vatandaşın zor durumda kaldığını söyledi. Çıtak, “Bu durum afet değil, tamamen ihmal” diyerek tepkisini dile getirdi.

Daha önce deredeki ıslah sorununun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da bildirildiğini söyleyen Çıtak, “En son Cemil Tugay’ın Kemalpaşa’ya yaptığı ziyarette Ulucak’ta bulunan üç mahalle muhtarı tarafından bu sorun kendisine de aktarıldı. Ben önceki dönem mahalle muhtarıydım. Dere o dönemde de birkaç defa taşmıştı ve bu durumun tekrar yaşanacağını düşündüğüm için Meclis toplantısında bir çok defa dile getirmiştim. O gün yaşananların neredeyse aynısı tekrarlandı, ancak bu kez çok daha şiddetli oldu” dedi.

“Anlattık, uyardık ama önlem alınmadı”

Geçmişte derenin bin 200 metre boyunca ıslah edileceği yönünde sözler verildiğini hatırlatan Çıtak, bugün gelinen noktada yapılanların göstermelik kaldığını vurguladı. Çıtak, “Daha önce de bölgeye iş makineleri gönderildi, bazı çalışmalar yapıldı ama bunlar kalıcı ve tam anlamıyla bir çözüm sağlamadı. Derenin tamamen ıslah edilmesi gerekiyor. Bu mesele geçmişte de yaşandı ama sürekli göz ardı edildi. Ne yazık ki bu konu yıllardır sürüncemede bırakılıyor. Biz uyardık, anlattık ama önlem alınmadı. Sonuçta yaşananlar ortada” diye konuştu.

“Gönderseniz ne olur göndermeseniz ne olur!”

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülere de tepki gösteren Çıtak, “Olaydan sonra belediye tarafından ‘çalışma yapılıyor’ diye görseller paylaşıldı. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri iş makinesinin başında poz vererek sadece ‘çalışıyoruz’ görüntüsü verdi. Oysa iş işten geçmişti. Vatandaşın canı yandı. Bu olaylar yaşanmadan önce bu iş makinalarını getirip gerekeni yapacaktınız. O noktada iş makinesi gönderseniz ne olur, göndermeseniz ne olur!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“İnsanlar canını kurtarma derdine düştü”

Yaşanan sel sırasında vatandaşın canını kurtarmak için eşyalarını geride bırakmak zorunda kaldığını belirten Çıtak, “Derenin debisi patladığında su seviyesi neredeyse insan boyuna ulaştı. İnsanlar kendilerini kurtarma derdine düştü. Dere çevresinde yaklaşık 5 ila 6 hane ve bir işletme bu olaydan doğrudan etkilendi” ifadelerini kullandı.