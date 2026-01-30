Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin gündeme aldığı Kent Fırın projesi, ilçedeki fırıncı esnafı ile belediye arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, belediyenin önceliklerini sert sözlerle sorguladı.

Son yağışların ardından Bornova’nın birçok noktasında sel, çukur ve çöp sorunlarının yaşandığını hatırlatan Sırtı, “Belediye halka hizmet etmek istiyorsa önce kendi asli ve zorunlu görevlerini yerine getirmeli. Sosyal belediyecilik maskesi altında ticarete soyunulmamalı” ifadelerini kullandı.

“Askıda Ekmek esnafın fedakârlığıyla sürüyor”

İzmir’de fırıncı esnafı ile halk arasında güçlü bir dayanışma kültürü bulunduğuna dikkat çeken Sırtı, bu yapının yıllardır özveriyle ayakta tutulduğunu söyledi. Askıda Ekmek uygulamasının birçok belediyeyle ortak yürütüldüğünü belirten Sırtı, Bornova’da ise bu desteğin tamamen fırıncı esnafının fedakârlıklarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

“Üyelerimizin haklarını korurken toplumsal faydayı da gözetiyoruz. İzmir’de fırıncı-halk ilişkisi Türkiye’ye örnek olacak düzeyde” dedi.

“Bu sosyal belediyecilik değil”

Kent Lokantası, Kent Market ve Kent Kasabı projelerinin ardından Kent Fırın’ın gündeme gelmesini eleştiren Sırtı, bu adımın sosyal belediyecilik anlayışıyla örtüşmediğini savundu. “Belediye fırın kurup hangi kapasiteyle işletecek? Zaten Halk Ekmek büfeleri var ve buna karşı değiliz. Ancak bir de fırın kurulması, esnafla doğrudan rekabet anlamına geliyor. Bu noktada Bornova Belediyesi’ni samimi bulmuyoruz” diye konuştu.

“Israr edilirse tavrımız net olur”

Kent Fırın Projesi’nin şubat ayı belediye meclisi gündemine gelmesinin beklendiğini ifade eden Sırtı, süreci yakından takip edeceklerini belirtti. Belediye ve CHP yöneticileriyle görüşeceklerini dile getiren Sırtı, sağduyu çağrısı yaptı.

“Herhangi bir gerginliğe mahal vermeden, halka hizmet noktasında iş birliğine hazırız. Ancak fırıncı esnafının ekmeğiyle kimse oynayamaz. Projede ısrar edilmesi halinde tavrımızı net şekilde ortaya koyarız” dedi.