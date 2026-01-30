Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de uzun süredir uygulanan planlı su kesintileri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Kent genelinde yaşanan kesintiler nedeniyle günlük yaşamda zorluk yaşayan vatandaş, özellikle sahur saatlerine denk gelebilecek olası kesintiler konusunda endişe duyuyor.

İZSU: Şu aşamada net bir planlama yok

İZSU'dan edinilen bilgilere göre, Ramazan ayına yönelik şu aşamada alınmış kesin bir karar bulunmadığı bildirildi. Su kesintilerine ilişkin olası düzenlemelerin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin alacağı karara bağlı olduğu vurgulandı.

“Değişiklik gündemde değil”

Açıklamada, gece saatlerinde kesinti yapılması planlanmasında değişme olamayabileciği, gündüz saatlerinde olası bir uygulamanın ise vatandaşların “akşam yemeği hazırlığı” gibi gerekçelerle tepki göstermesine yol açabileceği ifade edildi.

Gözler Belediye Meclisinde

İZSU, mevcut koşullar altında Ramazan ayında su kesintilerinde değişikliğin pek olası görülmediğini belirtirken, nihai kararın Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkacağını yineledi.