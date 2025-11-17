Son Mühür/ Merve Turan - 2025–2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinde çocuklar, Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitici ve eğlenceli etkinliklerle keyifli günler geçirdi. Belediyenin farklı merkezlerinde düzenlenen programlarda minikler hem öğrendi hem yaratıcılıklarını ortaya koydu.

seramik atölyesinde hayaller şekil aldı

Dikili Belediyesi Perihan Elibol Kadın Dayanışma Merkezi’ndeki seramik atölyesinde çocuklar, hayal dünyalarını kil çalışmalarıyla ifade etti. Etkinlikte minikler kendi tasarımlarını oluşturdu ve üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Kent arşivinde çevre bilinci ve tarih yolculuğu

Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi’nde düzenlenen “Kent Arşivinde Yeşil Yolculuk, Sıfır Atıkla Geleceğe” etkinliğinde çocuklar, çevre bilinci, sıfır atık kavramı ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilgiler edindi. Aynı zamanda Dikili’nin tarihine ve kültürel mirasına dair interaktif bir keşif gerçekleştirdi.

Anne–Çocuk Cimnastiği ilgi gördü

Dikili Belediyesi İş Merkezi’nde düzenlenen Anne–Çocuk Cimnastiği etkinliği hem çocuklara hem velilere keyifli anlar yaşattı. Aileler çocuklarıyla birlikte hareket ederek hem eğlenceli hem güçlendirici bir deneyim yaşadı.

Minikler tiyatroda “Gülmeyi Unutan Pando” ile buluştu

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ürkmez Çocukça Tiyatro’nun sahnelediği “Gülmeyi Unutan Pando” oyunu büyük ilgi gördü. Salon boyunca neşe dolu anlar yaşandı.

Başkan Kırgöz: “Çocuklarımız için rengârenk bir ara tatil hazırladık”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ara tatil programına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bir kenti en çok çocuklar ve kadınlar yaşatır. Bu nedenle ara tatilde de birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler düzenledik. Anne–Çocuk Cimnastiği’nde çocuklarımız hem anneleriyle kaliteli zaman geçirdi hem bağlarını güçlendiren bir deneyim yaşadı. Seramik atölyemizde yaratıcılıklarını ortaya koydular. Kent Arşivi’nde çevre bilinci, sıfır atık ve kent tarihimiz üzerine keyifli bir gün geçirdiler. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’mizde onları ‘Gülmeyi Unutan Pando’ ile buluşturduk. Tüm ailelerimize ve etkinliklere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kültür, sanat ve eğitici programlarla buluşturmaya devam edeceğiz.”