Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi, “1. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Onur Ödülü”nü değerli filozof Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye takdim etti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ödülü sunmak için Maltepe Üniversitesi’ne giderek akademisyenlerin huzurunda Kuçuradi’ye bizzat teslim etti.

Başkan Sengel, Kuçuradi’nin Efes Selçuk’ta düzenlenen Herakleitos Felsefe Günleri’ne sağladığı katkılara dikkat çekti. Ödülün, Kuçuradi’nin felsefe alanındaki birikimlerini görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

Ödül her yıl farklı bir felsefeciye verilecek

İlk kez 2025 yılında verilen onur ödülünün, her yıl alanında nitelikli çalışmalara imza atan farklı bir felsefeciye sunulacağı açıklandı. Bu kapsamda Efes Selçuk Belediyesi ile Türkiye Felsefe Kurumu iş birliğiyle bu yıl 5. kez yapılacak Herakleitos Felsefe Günleri de genişletildi. Etkinlik, artık “Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri” adıyla düzenlenecek.

Özel söyleşi açılış oturumunda yer alacak

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, felsefe günlerine özel olarak Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile bir söyleşi yaptıklarını aktardı. Bu söyleşi, “Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri 5”in açılış oturumunda katılımcılarla buluşacak.

Etkinliğin teması: Demokrasiye ve Cumhuriyete felsefe ile bakmak

Bu yılki etkinlik, “Demokrasiye ve Cumhuriyete Felsefe ile Bakmak” temasıyla gerçekleşecek. Etkinlikte düşünce dünyası, demokrasi ve Cumhuriyetin temelleri felsefenin ışığında yeniden ele alınacak. Birbirinden değerli akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin onur konuğu ise İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu olacak.

Tüm felsefeseverlere açık

“Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri”, 29–30 Kasım tarihlerinde Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenecek. Etkinlik tüm felsefeseverlerin katılımına açık olacak. Ayrıntılı bilgilere Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Efes Kent Belleği’nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.