Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için kurslar düzenledi. Binlerce çocuk spor, sanat ve kültürel etkinliklerde eğitim aldı.

Minikler Katılım Belgelerini Aldı

Yüzme kurslarına katılan binden fazla öğrenci, yüzme becerilerini geliştirdi. Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende minik yüzücüler öğrendiklerini sergiledi ve katılım belgelerini aldı.

Başkan Çerçioğlu’dan Eğitim ve Gelecek Vurgusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın gülüşü, bizim en büyük mutluluğumuz. Geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımızın yanında olmaya ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Velilerden Teşekkür

Veliler, çocuklarının yaz tatillerini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirmelerinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.