Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir gün arayla iki farklı berber dükkanına yapılan molotofkokteyli saldırıları kentte tedirginlik yarattı. İki iş yerinin sahipleri olan kuzenler arasında yaşanan bu olaylar dizisi, kısa süre önce bir düğün salonunda meydana gelen silahlı yaralama vakasıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle polis tarafından inceleniyor.

İkinci saldırıda küçük çaplı hasar meydana geldi

İlk saldırının hedefi olan Onur A.'ya ait berber dükkanının ardından, dün gece saat 23.50 sularında Efeler'in Yeniköy Mahallesi'nde Eray A.'ya ait bir başka berber dükkanı da molotofkokteylli bir saldırıya uğradı. Olay yerine gelen çevre sakinleri, alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Dükkanın dış cephesinde küçük çaplı hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın Enes Ö. olduğunu tespit etti.

Olaylar arasındaki bağlantı araştırılıyor

Polis, kundaklanan iş yerinin sahibi Eray A.'nın, daha önce benzer bir saldırıya uğrayan Onur A.'nın amcasının oğlu olduğunu belirledi. Bu iki kundaklama vakasının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde bir düğün salonunda meydana gelen silahlı yaralama olayında adı geçen Kadir A.'nın da bu kuzenlerin yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

27 Ağustos'ta Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir düğünde Yasin Öcal'ı (22) silahla yaralayıp kaçan Kadir A.'nın bu olayların merkezinde olabileceği düşünülüyor. Emniyet güçleri, ardı ardına yaşanan bu üç vakanın birbirleriyle olan bağlantılarını titizlikle araştırıyor. Kentte huzursuzluğa yol açan olaylar serisinin arkasındaki nedenler ve şüpheliler arasındaki husumet, yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatılmaya çalışılıyor.