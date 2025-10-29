Son Mühür- Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “Uykucu” filminin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Geceye sinema ve televizyon dünyasından birçok ünlü isim katılırken, kırmızı halının en çok konuşulan ismi minik oyuncu Seydi Doruk Yiğit oldu.

Uykucu filmi büyük ilgi gördü

Poll Films imzası taşıyan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’ya Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler eşlik ediyor. Galada oyuncuların performansları kadar filmdeki hikâye ve atmosfer de beğeni topladı.

“Çağatay abi çok yakışıklı ama biraz egosu var”

Filmde Çağatay Ulusoy’un çocukluğunu canlandıran 11 yaşındaki Seydi Doruk Yiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamayla geceye damga vurdu. Samimi ifadeleriyle dikkat çeken genç oyuncu, “Çağatay abi çok yakışıklı ama biraz egosu var. Ben büyüyünce onun gibi egolu olmayacağım” sözleriyle izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.

Sosyal medyada gündem oldu

Yiğit’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar minik oyuncunun açıklamasını “çocuk masumiyetiyle yapılmış dürüst bir yorum” olarak değerlendirirken, bazıları ise durumu eğlenceli buldu.