Yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen’in üstlendiği “Kuruluş Orhan” dizisi için hazırlıklar tamamlandı.

29 Ekim’de ekran yolculuğuna başlayacak yapımın ekibi, setin kurulduğu Bozdağ Film Platosu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bozdağ: “Tarihimize sahip çıkan yapımlar üretmeye devam ediyoruz”

Basın toplantısında konuşan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” dizileriyle 12 yıldır hem Türkiye’de hem dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaştıklarını belirtti.

Bozdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kuruluş Osman şu anda 125 ülkede yayınlanıyor ve milyarlarca insana ulaşmış durumda. Biz tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan yapımlar üretmeye devam ediyoruz.”

Mert Yazıcıoğlu: “Zor şartlarda iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz”

Yeni dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek Mert Yazıcıoğlu, projenin yoğun bir hazırlık süreciyle ilerlediğini vurguladı:

“Zor şartlarda kısa bir dönemde çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan ilerliyoruz. Umarım seyirciler de beğenir.” Yazıcıoğlu, projenin hem tarihsel hem duygusal açıdan büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Cihan Ünal: “Osman Bey teklifini memnuniyetle kabul ettim”

Tarihi yapımlarda sıkça rol alan usta oyuncu Cihan Ünal, dizide Osman Gazi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

“Padişahlık bana yabancı bir şey değil. Osman Bey teklifi gelince hiç yabancılık çekmedim. 40 yıl kadar önce de benzer bir karakteri oynamıştım.

Yaşlılık dönemini canlandırmam için teklif gelince memnuniyetle kabul ettim. Hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz.”

Ünal, ekibin uyum içinde çalıştığını ve dizinin Türk televizyon tarihine damga vuracağına inandığını dile getirdi.

Mahassine Merabet: “Böyle bir projede yer almak gurur verici”

“Nilüfer Hatun” karakterini canlandıran Mahassine Merabet, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Böyle büyük bir projenin parçası olmak çok gurur verici. Harika bir oyuncu kadromuz var, çok büyük emek veriliyor. Seyircilerimizin de aynı heyecanı hissedeceğini umuyorum.”

Bennu Yıldırımlar: “Yeni bir heyecan içindeyim”

Dizide Malhun Hatun karakteriyle yer alan Bennu Yıldırımlar, ilgiyle takip edilen bir yapımın yeni sayfasında rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Oyuncu arkadaşlarım ve yönetmenlerimle birlikte yeni bir heyecan içindeyim. Herkes farklı bir hikaye anlatmak için elinden geleni yapıyor.” Yıldırımlar, tarihi atmosferin başarıyla yeniden canlandırıldığını söyledi.

Dev kadro ve dev prodüksiyon

“Kuruluş Orhan” dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Murat Boncuk, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu ve Mücahit Temizel gibi birçok isim yer alıyor.

Çekimlerde 32 kişilik ana ekibe ek olarak Bozdağ Film bünyesinde 50 kişilik koreografi ekibi görev alıyor. Sadece birinci bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu rol aldı.

Bozdağ Film Platosu’nda tarih yeniden inşa edildi

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu’nda 5 bin metrekarelik alana Bursa Tekfur Sarayı kuruldu.

Saray; çarşı, avlu, saray odaları, koridorlar ve kabul salonlarıyla döneme uygun olarak inşa edildi.

Ayrıca 100 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi yapıldı. Bursa Kuşatması sahneleri ise 10 bin metrekarelik özel alanda kurulan karargâhta çekildi.

9 ülke katkı sağladı

Dizinin görsel efekt, animasyon ve görüntü çalışmalarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore, Pakistan gibi 9 farklı ülke yer aldı.

Bu uluslararası teknik iş birliği sayesinde, dizinin küresel izleyiciye hitap eden yüksek prodüksiyon kalitesine ulaşması hedefleniyor.

Kuruluş Orhan 29 Ekim’de başlıyor

Türkiye’nin televizyon tarihindeki en büyük prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen “Kuruluş Orhan”, 29 Ekim’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Tarih, kahramanlık ve kültürel miras temalarını bir araya getiren dizi, Bozdağ Film’in yeni destanı olarak ekranlarda yerini alacak.