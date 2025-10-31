Son Mühür/ Osman Günden - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği Lider Çocuk Tarım Kampı, İzmir’de 4. sınıf öğrencilerini tarımla buluşturdu. İki gün süren programda çocuklar kooperatifçiliği tanıdı, tarım ve üretim alanlarında uygulamalı eğitim aldı.

İzmir’de çocuklara tarım ve doğa eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk” ilkesiyle düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı, İzmir’de gerçekleştirildi. Programın amacı, çocuklara doğa bilinci kazandırmak, tarımla tanıştırmak ve bilinçli tüketim anlayışı aşılamak oldu.

Tema kooperatifçilik oldu

Birleşmiş Milletler’in bu yılı “Uluslararası Kooperatifler Yılı” ilan etmesi nedeniyle kampın teması kooperatifçilikolarak belirlendi. Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi 32 çocuk, iki gün boyunca tarımın farklı alanlarında eğitim aldı ve uygulamalı etkinliklere katıldı.