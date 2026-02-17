İzmir Adliyesi’nden Mihriban Yılmaz’ın Ailesine Ziyaret

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, elim bir olay sonucu yaşamını yitiren Mihriban Yılmaz’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın katıldığı ziyarette, aileyle yakından ilgilenilerek başsağlığı dilekleri iletildi.

Ziyarete, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş’ın yanı sıra müdürlük bünyesinde görev yapan psikolog ve pedagoglar da eşlik etti. Ayrıca İzmir Adliyesi Mescidi imamı tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

“Devlet tüm imkânlarıyla ailenin yanında”

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ailenin bu zor günlerinde yalnız olmadığını vurgulayarak, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti. Yeldan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına gerekli tüm adımların kararlılıkla atıldığını belirtti.

Soruşturma hassasiyetle sürüyor

Başsavcı Yeldan, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydederek, soruşturmanın her aşamasının hassasiyetle takip edildiğini dile getirdi.

Psikososyal destek süreci başlatıldı

Ziyaret kapsamında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından aileye psikososyal destek sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ailenin ihtiyaç duyduğu her aşamada destek sağlanacağı mesajı paylaşıldı.