Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege Üniversitesi’nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katıldığı programa yönelik protesto, gözaltılarla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Bakan Tunç’un üniversitedeki etkinliğini protesto eden öğrenciler polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında beş öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrencilerin isimlerinin İlayda, Deniz, Mert, Nursel ve Yasin olduğu öğrenildi. Üniversite bünyesindeki bazı öğrenci toplulukları, olaya tepki göstererek “Dün Ege’de ‘reis değişim töreni’ yapan gruplara göz yuman güvenlik güçleri, bugün anayasal protesto hakkını kullanan öğrencileri hedef aldı” açıklamasında bulundu.

Topluluklar, gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ederek dayanışma çağrısı yaptı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin ifadelerinin ardından serbest bırakılıp bırakılmayacakları merak konusu.