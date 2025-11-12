Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastası 6 yaşındaki Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak için dayanışma gecesi düzenlenecek.

13 Kasım’da Bodrum’da yardım gecesi

Etkinlik, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılacak. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile hayırsever vatandaşlar katılacak.

Hem salondan hem canlı yayından bağış

Gecede Eymen’in tedavi sürecini desteklemek amacıyla bağış çağrıları yapılacak. Katılımcılar, hem salonda hem de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın aracılığıyla bağışta bulunabilecek.

“Haydi Muğla, Eymen’e umut olalım”

Yardım gecesiyle ilgili çağrı yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Biricik evladımız Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak için 13 Kasım akşamı tüm Muğla olarak tek yürek olacağız. Bu anlamlı gecede herkesin Eymen’e umut olması için katkı sunmasını bekliyoruz. Haydi Muğla, hep birlikte Eymen’e umut olalım” ifadelerini kullandı.