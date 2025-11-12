İzmir’in Beydağ ilçesinde 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin Çomuk, 8 Kasım’da Aşağı Aktepe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma, polis, AFAD ve Tire Arama Kurtarma Derneği (TAKED) ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Beydağ Barajı çevresinde bulundu

Yoğun arazi taraması yürüten ekipler, günler süren çalışmaların ardından Çomuk’u Beydağ Barajı yakınlarında sağ salim buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Beydağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çomuk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alzheimer hastalarına yönelik uyarı

Yetkililer, Alzheimer ve demans hastalarının kaybolma riskine dikkat çekerek, yakınlarının konum takip cihazı ve kimlik bilekliği gibi güvenlik uygulamalarını kullanmalarının önemine vurgu yaptı.