Son Mühür / İzmirli sanayiciler, iş yaşamının yoğun temposundan uzaklaştı, bu kez aileleriyle zaman geçirmenin keyfini yaşadı. İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), üyeleri ve aileleri için Aile Kahvaltısı Buluşması gerçekleştirdi. İZSİAD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Hayati Yaman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mukaddes Çelik öncülüğünde Parc Ceremonie’de yapılan kahvaltı buluşmasına, İZSİAD üyeleri eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

“Aile olmanın en güzel göstergesi”

Etkinlikte konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, İZSİAD’ın yalnızca iş yaşamında değil, sosyal yaşamda da güçlü bağlar kuran büyük bir aile olduğunu söyledi. Yüksel, “İZSİAD yalnızca iş dünyasında ortak akıl üreten, kent ve ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu değildir. İZSİAD aynı zamanda dayanışmanın ve dostluğun büyüdüğü güçlü bir ailedir. Bugün burada eşlerimizle, çocuklarımızla birlikte olmamız bu aile olma halinin en güzel göstergesidir” dedi.

“Hepimiz yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Enflasyonist ortam, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, maliyet baskıları ve piyasalardaki belirsizlikler iş insanlarımızın gündemini ağırlaştırıyor” mesajı veren Başkan Yüksel, “Böyle dönemlerde bir soluklanmak, bir es vermek, birbirimizin halini hatırını sormak ve ailelerimizle birlikte güzel bir pazar sabahını paylaşmak hepimize iyi geldi” diye konuştu.

Tavla turnuvasıyla stres attılar

Aile Kahvaltısı Buluşması kapsamında Tavla turnuvası ise Başkan Yardımcısı Ali Talak ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Çungur organizasyonunda düzenlenen tavla turnuvası da büyük beğeni kazandı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvanın şampiyonu İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Reşitoğlu’nun Eşi Doğan Reşitoğlu oldu.