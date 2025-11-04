Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla anlamlı bir dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrencilerden yardım seferberliği

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler el birliğiyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Pasta, kek, kurabiye, sarma ve çeşitli tatlılar, kurulan stantlarda ziyaretçilerle buluştu. Elde edilen gelir Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.

Yetkililerden katılım ve destek

Etkinliğe Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya, “Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zor dönemde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gösterdiği duyarlılık gurur verici. Emeği geçenleri kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Okul müdüründen teşekkür

Okul Müdürü Nurten Kocakabak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız ürünleri satışa sunarak Gazze’ye destek olmayı amaçladık. Bu dayanışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilerin mesajı

Etkinliğe katılan öğrenciler, Gazze’de yaşananlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “Bu etkinlik ile oradaki insanlara küçük de olsa bir destek sunmayı hedefledik.” açıklamasını yaptı.