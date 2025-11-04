AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, kan bağışının hayati önemine işaret ederek vatandaşlara destek çağrısı yaptı. “Bir damla kan, bir yaşam demektir” diyen Karayılan, toplumsal sorumluluğun altını çizdi.

Manisa’da kan bağışı çağrısı

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından “Candan Bağlıyız” sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, Şehzadeler ilçesinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan’ın yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Ali Gök ve Serdar Mersinli ile şube ve ilçe müdürleri de iştirak etti.

“Bir damla kan, bir yaşam”

Kampanya alanında açıklama yapan İl Müdürü Mehmet Karayılan, kan bağışının toplum sağlığı ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Karayılan, “Bir damla kan, bir yaşam demektir. Kan, her zaman herkesin ihtiyacıdır. Kan vermek toplumsal bir sorumluluk ve dayanışmadır. Unutulmamalıdır ki yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacı olabilir” sözleriyle çağrıda bulundu.

Farkındalık çalışmaları sürecek

Kızılay yetkilileri ve kampanya organizasyonunda görev alan temsilciler, bağışçıların ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Vatandaşların kan bağışına davet edildiği etkinlikte, benzer farkındalık çalışmalarının artarak sürdürüleceği açıklandı.