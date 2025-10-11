İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında freni boşalan bir panelvan minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yokuş aşağı hızla ilerledi. Araç cadde üzerindeki bir dükkâna çarparak durdu. O esnada kaldırımda yürüyen bir genç kız kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kazadan sonra sürücü araçta sıkıştı ve ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları kazayı anlattı

Olayı gören Metin Birgül, yaşananları şöyle aktardı: "Karşı yönden gelen araç direkt binaya giriyor. Ben yukarıda binadaydım. Bomba patlama sesi gibi bir ses geldi. Balkondan baktığımda aracın dükkâna girdiğini gördüm. 112’yi aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Şoför araca sıkışmıştı. Kamera kayıtlarında çocuklar orada kedi seviyor, biraz sonra araç binaya giriyor."

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde freni boşalan minibüsün hızla dükkâna çarpması ve kaldırımda yürüyen genç kızın son anda kurtuluşu net olarak görülüyor. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.