Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyünde Hasan Demir’e ait bir evde yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop Organize Sanayi itfaiyesi tarafından yürütülen söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan tüp patladı ve çevrede kısa süreli panik yaşandı. Ekipler, patlamanın ardından yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan soğutma işlemleri sonucunda evde kısmi hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin sebebinin belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.