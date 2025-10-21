Son Mühür- Türkiye'nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzzi cinayeti davasının altıncı duruşmasında tutuklu yargılanan dört sanık hakkında karar verildi.

Kartal Anadolu Adliyesi 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada yaşı 18'den küçük iki sanık önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı ardından karar yasa gereği 24 yıl hapis cezasına çevrildi.

İki sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ve tutuklu oldukları için tahliye karar verildi.

Minguzzi ailesine destek için gelenlerin tepkisini toplayan beraat kararı sonrası ailenin avukatı Ersan Barkın adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Güvenlik önlemlerini görünce anlamıştım...



"2 sanık hakkında, evladın kuşatılmasında, çevrelenmesinde diğer 2 sanığın olaya dahli çok açık olmasına rağmen beraat kararı verildi.'' diyen Barkın,

''Bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık bir biçimde bu adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanı karşılamayacak bir hüküm olmadığını anlamıştım.

Bu karara itiraz edeceğiz. Bu karar üst mahkemeden dönecek. Tahliye kararının üst mahkemelerde bozulacağına eminiz.'' mesajı verdi.

