Son Mühür- Diyarbakır’da, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a “özgürlük” talebiyle düzenlenen yürüyüşte polise yönelik “düşman” ifadeleri kullandıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Polis, şüphelileri sabah saatlerinde operasyonla gözaltına aldı
DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından 18 Ekim’de düzenlenen yürüyüşte yaşanan olayların ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşte polise yönelik kullanılan ifadeleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu ifadeleri kullanan kişilerin kimlikleri tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi oldukları öğrenilen 8 kişi gözaltına alındı.
Sorgular sürüyor
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor