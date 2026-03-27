Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in önemli spor kuruluşlarından Göztepe Spor Kulübü , geçtiğimiz yıllarda genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ağırladı

Özel forma aileye takdim edildi

Ziyarette, Mattia Ahmet’in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya gelinerek, ailenin acısı paylaşıldı. Ev sahipleri tarafından Minguzzi ailesine, genç yaşta yaşamını yitiren Mattia Ahmet’in hatırasını yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlanan forma takdim edildi.

Buluşmada duygusal anlar yaşandı

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Mattia Ahmet’in anısının yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Aileye destek mesajları iletilirken, onun adının ve hatırasının unutulmaması için çeşitli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Aile ve Göztepe yöneticileri bir araya geldi

Ziyaret sırasında yapılan konuşmalarda, sporun birleştirici gücüne dikkat çekilerek, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. Minguzzi ailesi de gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.