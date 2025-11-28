Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, resmi Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul’daki temaslarının ardından bugün Bursa’nın İznik ilçesine geçti. Papa, burada Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İznik ziyareti, programın en önemli durakları arasında gösterilirken, Papa’nın Türkiye’de gerçekleştireceği bir başka kritik görüşme gündem yarattı.

Pazar günü Minguzzi ailesi ile görüşecek

Kadıköy’de vahşice bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, Papa 14. Leo tarafından özel olarak kabul edilecek. Görüşmenin pazar günü yapılacağı öğrenildi.

Bu buluşmanın, Papa’nın Türkiye ziyaretinin resmi programında yer alan “yüksek düzeyde özel nitelikli” bir kabul olduğu belirtildi.

Anne Yasemin Minguzzi duyurdu

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu özel kabul hakkında bilgi verdi. Paylaşımında, Papa ile yapılacak görüşmenin resmî programda yer aldığını vurgulayan Minguzzi, şu ifadeleri kullandı:

“Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir.”