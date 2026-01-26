Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan, partilerine yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Dört belediye başkanı AK Parti’ye katıldı

Partiye katılan isimler arasında Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül yer aldı.

Yeniden Refah Partisi’nden ihraç edilmişti

Başkanlardan biri, AK Parti’ye geçeceği gerekçesiyle Yeniden Refah Partisi tarafından ihraç edilen Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut oldu.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın da Yeniden Refah Partisi’nden seçilmiş ve AK Parti’ye katılan isimler arasında yer aldı. CHP’li belediye başkanları Hasan Turgut ve Şenol Öncül ise sırasıyla Şırnak İdil Karalar Belde ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde belediye başkanlıklarından AK Parti saflarına geçti.