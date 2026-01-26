Son Mühür/ Beste Temel - ESHOT’un duyurusuna göre; 171, 213, 277, 304, 290, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatlar, Buca Metro çalışmaları nedeniyle Hukuk Fakültesi Yanyol–Doğuş Caddesi kesişiminde açılan yeni girişten hizmet verecek.

Bazı duraklar geçici olarak kullanılmayacak

Çalışmalar süresince;

Tınaztepe Kampüs Giriş

Yetmiş Beşinci Yıl İ.Ö.O

Kampüs Çıkış

durakları, söz konusu hatlar tarafından kullanılamayacak.

412 hattında değişiklik yok

ESHOT, 412 numaralı Yerleşke hattının ise herhangi bir değişiklik olmadan mevcut güzergâhında hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Metro istasyonlarında da anons yapılıyor

Yetkililer, düzenlemenin yolculara doğru aktarılması amacıyla metro istasyonlarında anonslar yapıldığını, özellikle Buca ve üniversite hattını kullanan yurttaşların bilgilendirildiğini açıkladı. Anonslarla birlikte vatandaşların yeni güzergâh konusunda önceden uyarıldığı ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yolculara “güzergâh kontrolü” uyarısı

ESHOT, yurttaşların 24 Ocak 2026 itibarıyla yeni uygulamayı dikkate alarak durak ve hat bilgilerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.