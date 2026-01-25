Yeniden Refah Partisi, Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığını ve Karadavut’un parti üyeliğinden kesin ihraç edildiğini açıkladı.

“Parti ilke ve prensiplerine aykırı davranışlar” vurgusu

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Davut Karadavut’un tutum ve davranışlarının parti tüzüğüyle bağdaşmadığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihraç kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

İhraç kararının gerekçeleri kamuoyuyla paylaşıldı

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı, ihraç kararına dayanak oluşturan gerekçeleri üç ana başlık altında topladı.

Kurumsal düzen ve görev ihmali iddiası

Açıklamada, parti organlarından izin alınmadan kamuoyuna açıklamalarda bulunulması, verilen görevlerin ihmal edilmesi ve teşkilat içi uyumu zedeleyen tutumların sergilenmesi ihraç gerekçeleri arasında gösterildi.

Parti içi gizlilik ve sadakat eleştirisi

Disiplin sürecinde öne çıkan bir diğer başlık ise parti içi gizlilik ve sadakat oldu. Kapalı toplantılarda yapılan görüşmelerin dışarıya aktarılması, parti içi birlik ve beraberliği zedeleyen davranışlar ile iç müzakerelerin izinsiz şekilde medya aracılığıyla paylaşılması eleştirildi.

Etik ve ideolojik ilkelere aykırılık iddiası

Yeniden Refah Partisi açıklamasında, Milli Görüş çizgisi ve “ahlaklı belediyecilik” anlayışıyla bağdaşmayan eylemlerde bulunulduğu öne sürüldü. Parti nüfuzunun kişisel menfaat amacıyla kullanılması, yetkisiz şekilde farklı siyasi partilerle temas kurulması ve parti tüzüğüne aykırı hareket edilmesi de ihraç gerekçeleri arasında yer aldı.

AK Parti’ye geçeceği iddiası gündemde

Yerel basında yer alan iddialara göre, Yeniden Refah Partisi’nden ihraç edilen Davut Karadavut’un, pazartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

Karadavut cephesinden henüz açıklama yok

Söz konusu iddialarla ilgili olarak Davut Karadavut tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Gözler, önümüzdeki günlerde Karadavut’un vereceği olası karara çevrildi.