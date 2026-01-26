Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturmasında kritik aşamaya gelindi. Aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı dev dava, yarın Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlıyor. İddianamede asırlık hapis cezaları havada uçuşurken, yargılama süreci Türkiye’nin gündemine oturdu.

Marmara Cezaevi yerleşkesinde tarihi gün

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan tarihi dava için Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan 1 numaralı dev duruşma salonu hazırlandı. Toplamda 34’ü tutuklu 200 sanığın yargılanacağı bu kapsamlı dosyada, mahkeme heyeti duruşma düzeninin sorunsuz ilerlemesi adına ilgili tüm emniyet ve jandarma birimlerine özel talimatlar gönderdi. Yargılamanın ilk oturumunda sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunma aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Tahliye kararları ve adli kontrol süreçleri

Davanın hazırlık aşamasında mahkeme heyeti tarafından hazırlanan tensip zaptı ile önemli kararlar imza altına alındı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, tutukluluk halleri yeniden değerlendirilen isimlerden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer ile birlikte Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan’ın da yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmedildi. Bu isimler, yargılama sürecine tutuksuz sanık statüsünde devam edecekler.

İstenen cezalar dudak uçuklattı: Rekor hapis talebi

Hazırlanan kapsamlı iddianamede, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında istenen ceza miktarı dikkat çekiyor. Aktaş için toplamda 704 yıla varan hapis cezası talep edilirken, davanın siyasi ayağındaki suçlamalar da oldukça ağır. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi sekiz farklı suçlamadan 415 yıla kadar hapsi isteniyor.

Diğer sanık belediye başkanları için talep edilen cezalar ise şu şekilde sıralandı;

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Akpolat'ın oldukça geniş bir suç yelpazesiyle yargılanması isteniyor:

Örgüt Üyeliği: Bir suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

İhale Usulsüzlükleri: 26 farklı olayda ihaleye fesat karıştırma iddiası mevcut.

Evrakta Sahtecilik: 3 kez resmi belgede, 19 kez ise özel belgede sahtecilik yapıldığı öne sürülüyor.

Ekonomik Suçlar: Kamu kurumlarını zarara uğratarak dolandırıcılık ve suçtan elde edilen varlıkları aklama.

Yolsuzluk: 4 ayrı rüşvet suçu ve haksız mal edinme iddiaları.

Ceza Talebi: Toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer

Ahmet Özer hakkındaki hukuki süreç, belirli ihale ve evrak işlemleri üzerine yoğunlaşıyor:

İhaleye Fesat: 2 ayrı dosyada ihaleye fesat karıştırma suçlaması.

Belge Sahteciliği: 2 ayrı olayda özel belgeler üzerinde sahtecilik yapıldığı iddiası.

Ceza Talebi: Savcılık tarafından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Avcılar Eski Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Çaykara’nın yargılandığı dosyadaki iddialar şu şekildedir:

İhale İşlemleri: 2 farklı fiil üzerinden ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor.

Rüşvet: Görevle ilişkili olarak rüşvet alma iddiası dosyada yer alıyor.

Ceza Talebi: Savcılık makamı 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Adana Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Zeydan Karalar ile ilgili yargı süreci tek bir ana suçlama üzerinde şekilleniyor:

Rüşvet İddiası: Belediye başkanlığı dönemine ilişkin rüşvet alma suçlaması yöneltiliyor.

Ceza Talebi: Savcılık, Karalar için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Seyhan Eski Belediye Başkanı Oya Tekin

Oya Tekin hakkındaki iddianamede yer alan temel başlık şudur:

Rüşvet: Görevi kötüye kullanarak rüşvet alma suçlamasıyla yargılanması talep ediliyor.

Ceza Talebi: Hakkında istenen hapis cezası süresi 4 yıldan 12 yıla kadar olarak belirlenmiş.

Ceyhan Eski Belediye Başkanı Kadir Aydar

Kadir Aydar hakkındaki hukuki süreçte şu iddia öne çıkıyor:

Rüşvet: Savcılık, Aydar'ın rüşvet alma eylemini gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Ceza Talebi: Mahkemeden 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası kararı çıkması talep ediliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

Tutdere ile ilgili yürütülen soruşturmada yer alan detaylar:

Rüşvet Suçlaması: Görev kapsamındaki faaliyetlerde rüşvet alındığı iddiası mevcut.

Ceza Talebi: Savcılık makamı Tutdere için 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istiyor.

Duruşma salonunda basın ve avukat düzenlemesi

Mahkeme heyeti, kamuoyunun yakından takip ettiği bu dava için duruşma salonunun fiziki kapasitesini göz önünde bulundurarak özel bir yerleşim planı oluşturdu. Medya mensuplarının takibi için avukatlar bölümüne yakın 25 kişilik özel bir basın alanı ayrılması talimatı verildi.

Savunma hakkının kısıtlanmaması adına her sanığın en fazla üç avukatla temsil edilmesine karar verilirken, izleyici bölümünde önceliğin sanıkların birinci derece yakınlarına verileceği kaydedildi.